Московский Индустриальный Банк изменил правила открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания (РКО) , говорится в релизе финорганизации.

«Корпоративным клиентам МИнБанка предоставляется возможность открытия счета без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП). Если клиент не планирует совершать расходные операции по счету с использованием документов на бумажных носителях, то КОПиОП может не оформляться», — сказано в сообщении.

В этом случае обслуживание клиента производится только на основании распоряжений, заверенных электронной подписью и направленных в банк по системе дистанционного банковского обслуживания, уточнили в банке.

