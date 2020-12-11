Глава СберБанка Герман Греф приобрел облигации банка на общую сумму 100 млн рублей.

Согласно документам, Греф 11 декабря приобрел 100 тыс. облигаций банка номиналом 1 тыс. рублей.

Глава и топ-менеджеры СберБанка достаточно часто покупают ценные бумаги кредитной организации. Так, Греф в последний раз покупал акции банка в марте, его доля в уставном капитале тогда выросла до 0,0045%.