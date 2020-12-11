Вложения банков Московского региона (без учета СберБанка) в долговые обязательства за октябрь 2020 года увеличились на 10,6%, до 8 123,4 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах вырос с 10,9% до 11,9% на 1 ноября 2020 года. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО.

Портфель долевых ценных бумаг на 1 ноября 2020-го составил 305,2 млрд рублей, сократившись за октябрь 2020 года на 1,1%, что в основном было вызвано уменьшением вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-нерезидентов, а также сокращением положительной разницы от переоценки ценных бумаг.