Криптовалюты, в отличие от цифровых валют центральных банков, не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения; при этом в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы. Об этом, как сообщило накануне РИА Новости, заявили в эфире телеканала «Россия 24» представители ЦБ РФ.

«То, что называется криптовалютами, — это частные токены, цифровые, которые могут переходить от одного владельца к другому. Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно способностью использования как средства платежа... И, что еще более важно, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц», — отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он привел в пример наиболее популярную форму таких токенов — биткоин, цена на который падала неоднократно в разные периоды.

«И, наконец, третье, еще более важное отличие — у них (токенов. — Прим. РИА Новости) нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов», — добавил Заботкин. Он пояснил, что цифровая валюта центральных банков может использовать некоторые из технологий, которые лежат в основе частных токенов, но по своей сути это дополнительная форма уже существующих национальных денег.

«И центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты», — разъяснил Заботкин.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова также подчеркнула, что цифровая валюта центральных банков — это обязательство государства, а цифровые финансовые активы обеспечены той или иной компанией, «но больше рассматриваются как средство инвестирования и даже, может быть, сбережения».

«Но это не расчетная единица, это не платежное средство. Иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону на территории России быть не может. И все иные средства относятся к денежным суррогатам, которые запрещены… Использование цифрового рубля как расчетной единицы при оплате цифровых активов или при покупке — это абсолютно нормальная операция, и, конечно, она будет предусмотрена», — отметила Скоробогатова.



В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.