Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили стратегию развития союза до 2025 года, заявил в ходе брифинга по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«Я, безусловно, с большой благодарностью к главам государств хотел бы обратиться в связи с тем, что они утвердили стратегию развития Евразийского экономического союза до 2025 года. Это, действительно, историческое событие в рамках наших интеграционных процессов», — сказал он.

Как ранее в пятницу в ходе заседания ВЕЭС заявил президент России Владимир Путин, Россия поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках ЕАЭС до 2025 года, который предусматривает формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также создание единого цифрового пространства.

Как позднее в ходе брифинга заявила помощница главы ЕЭК Ия Малкина, стратегия содержит весомую «добавленную стоимость». По ее словам, это «ранее не предусмотренные интеграционной повесткой меры и механизмы подъема инвестиционной и инновационной активности, наращивания кооперационного и научно-производственного потенциала союза, его становления как значимого центра развития современного мира».