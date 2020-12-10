Бизнесмен Олег Тиньков после продажи его трастом в рамках SPO 10,7 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group продолжит контролировать 35,1% группы, следует из материалов компании на Лондонской бирже.

Отмечается, что траст Тинькова продал 10 655 737 GDR TCS Group, что составляет примерно 5,3% выпущенного акционерного капитала компании по цене 30,5 доллара за расписку посредством ускоренного вторичного размещения (ABB).

«После размещения продающий акционер продолжает владеть примерно 35,1% выпущенного акционерного капитала компании, а доля акций в свободном обращении составляет 58,4%», — следует из материалов компании.