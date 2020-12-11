Средства, полученные семейным трастом бизнесмена Олега Тинькова после продажи депозитарных расписок группы «Тинькофф» на 325 млн долларов, будут направлены на урегулирование юридических проблем и запуск благотворительного фонда, стало известно РБК .

TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк, объявила об уменьшении участия своего ключевого акционера в капитале. Семейный траст Rigi Trust основателя компании Олега Тинькова продал пакет глобальных депозитарных расписок TCS Group, который составляет примерно 5,3% ее капитала, говорится в сообщении самой компании на сайте Лондонской фондовой биржи. Накануне кипрская Renaissance Securities рассылала инвесторам информацию о продаже трастом депозитарных расписок предварительной стоимостью 300 млн долларов.

«Сегодня я объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» в сумме на 325 млн долларов, принадлежащих трасту моей семьи», — говорится в заявлении траста семьи Тинькова, которое поступило в РБК.

«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 млн долларов. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», — объяснил Тиньков.

Бизнесмен также объявил, что его семья берет на себя юридическую обязанность не продавать акции «Тинькофф» как минимум в ближайшие шесть месяцев. После этой сделки траст Тиньковых с долей свыше 35% по-прежнему остается крупнейшим акционером группы.

Rigi Trust выставил на продажу глобальные депозитарные расписки TCS Group, эквивалентные акциям класса А. Пакет составил около 5,3% акционерного капитала компании. Таким образом, доля контролирующего акционера снизилась до 35,1%. «Олег Тиньков как продающий акционер подтверждает свое намерение сохранить контроль к компании, которую он основал», — отмечалось в сообщении Renaissance Securities для инвесторов. Кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» ведет ускоренный сбор заявок от потенциальных покупателей и выступит единственным организатором размещения.

Как следует из данных на сайте ЦБ, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков выступает единственным бенефициаром Rigi Trust. Структура владеет 21,68% акций в уставном капитале головной компании TCS Group. Еще 18,47% акций группы Олег Тиньков держит через подконтрольный ему Bernina Trust. В апреле 2020 года бизнесмен перестал возглавлять совет директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Свое решение он объяснил необходимостью сосредоточиться на собственном здоровье: у Тинькова была диагностирована острая лейкемия.

Сообщение о предстоящей продаже бумаг TCS Group выпущено в день слушаний об экстрадиции Тинькова в США. В марте американский Минюст обвинил банкира в сокрытии сведений об активах на 1 млрд долларов и полученной прибыли после проведения IPO TCS Group в 2013 году. Тиньков живет в Лондоне, поэтому решение о возможной экстрадиции должен принять Вестминстерский магистратский суд. Заседание неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса.

В октябре Тиньков заявлял, что не намерен продавать акции TCS Group для оплаты возможного штрафа по претензиям налоговой службы США. «Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости», мне не нужно, у меня полно кеша», — писал он в своем Instagram. Так бизнесмен комментировал несостоявшуюся сделку Тинькофф Банка с «Яндексом»: стороны в сентябре объявили о возможной продаже TCS Group «Яндексу», но через три с лишним недели отказались от нее.

Осенью Тиньков также вышел из капитала компании, контролирующей финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Сумма сделки и размер проданного пакета не раскрывались. Бизнес-партнер Тинькова — предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз частично монетизировал свой пакет в TCS Group в конце ноября. Топ-менеджер продал глобальные депозитарные расписки группы на 14 млн долларов по личным причинам.



Тиньков не впервые прибегает к частичной продаже принадлежащего ему пакета. В марте 2019 года он предложил инвесторам 8,33 млн акций TCS Group за 150 млн долларов.