Банк «Тинькофф» устранил сбой в работе мобильного приложения. Об этом сообщил ТАСС представитель кредитной организации.



«Все неполадки устранили», — сказал он.

Ранее в пятницу в работе сервисов банка «Тинькофф» наблюдались сбои , согласно данным сервиса Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В пресс-службе банка уточняли, что ряд клиентов столкнулись с затруднениями в работе мобильного приложения на OS Android. Они были связаны с интерфейсом приложения, в частности с отображением информации по счетам.

В «Тинькофф» отмечали, что сбой затронул около тысячи пользователей.