Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ арестовал имущество трех контролировавших банка «Северо-Восточный Альянс» лиц на сумму более 2,9 млрд рублей, говорится в определении суда. Приняты обеспечительные меры в отношении бывших членов совета директоров банка Юрия Мамчура, Сергея Кованды и Сергея Семенова.

Как пояснили в суде, в данном случае испрашиваемая обеспечительная мера в виде наложения ареста на имущество привлекаемых лиц в пределах суммы заявленного требования непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, соразмерна этим требованиям, направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами. Суд отклонил требование АСВ в части ареста имущества еще двенадцати лиц, контролировавших банк СВА.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими банк лицами совершен ряд сделок с заемщиками/дебиторами, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства, и таким образом АКБ СВА причинены убытки в размере 2,9 млрд рублей. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 53.1 Гражданского кодекса РФ являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, считает АСВ.