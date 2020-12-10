SberCIB, бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока СберБанка , который работает с крупнейшими клиентами, открыл пять невозобновляемых кредитных линий на общую сумму более 27 млрд рублей группе «Эталон» для возведения жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в «Сбере», уточнив, что сроки погашения предоставляемых кредитов — 2024—2025 годы.

Средства в объеме 6,17 млрд рублей будут использованы для финансирования строительства жилого комплекса класса «бизнес-лайт» «Галактика Pro» в Адмиралтейском районе Петербурга. Комплекс будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В ЖК запроектированы 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м.

Еще 5,73 млрд рублей пойдут на финансирование строительства жилого комплекса «Московские ворота II», также относящегося к сегменту «бизнес-лайт» и расположенного в Московском районе. ЖК включает два жилых здания высотой от 14 до 19 этажей, в которых запроектировано 795 квартир площадью от 28 до 109 кв. м и паркинг на 456 машино-мест.

Оба проекта реализуются рядом с кварталом «Галактика» группы «Эталон», две очереди которого уже введены в эксплуатацию.

Оставшиеся 15,21 млрд рублей будут направлены на реализацию новых корпусов 9.1 и 9.3 квартала «Галактика», насчитывающих в общей сложности более 2,5 тыс. квартир. Также проектом предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры.



«Галактика Pro», «Московские ворота II» и корпуса 9.1 и 9.3 квартала «Галактика» уже выведены на рынок, продажи квартир ведутся с использованием счетов эскроу.