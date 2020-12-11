Росстат уточнил оценку падения ВВП России в III квартале 2020 года до 3,4% в годовом выражении, за январь — сентябрь снижение составило 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных статистического ведомства.

Предварительно Росстат оценивал падение ВВП в III квартале в 3,6%, за январь — сентябрь — в 3,5%.



«Уточнение индекса физического объема ВВП на 0,2% по сравнению с предварительной оценкой обусловлено актуализацией первичной статистической отчетности предприятий, а также получением от Банка России оценок банковского сектора», — говорится в сообщении ведомства.

Расчет ВВП выполнен производственным методом, который предполагает оценку валовой добавленной стоимости всех хозяйствующих субъектов и чистых налогов на продукты, проясняют в Росстате.



Номинальный объем ВВП в текущих ценах в III квартале 2020 года составил 27,9 трлн рублей, индекс его физического объема к соответствующему периоду прошлого года — 96,6%, индекс-дефлятор — 100,1%.



Отмечается, что в III квартале 2020 года в большинстве отраслей экономики наблюдалось снижение физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. «Распространение коронавирусной инфекции оказало существенное влияние на изменение физических объемов добавленной стоимости», — сказано в сообщении.