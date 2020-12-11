Банки.ру и ИК «Финам» продолжают совместный специальный проект «Дневник инвестора» , в котором принимает участие журналист, архитектор, фотограф и популярный блогер Илья Варламов. В рамках проекта он начал инвестировать с нуля и рассказывает обо всех своих действиях, делится впечатлениями.

Илья Варламов уже выбрал брокера, открыл счет, прошел обучение и купил акции. В новом выпуске финансовый эксперт Наталья Смирнова анализирует его портфель акций и дает свои комментарии.

Читайте, оставляйте комментарии и не пропускайте обновления в «Дневнике инвестора». Будет интересно!