У экспортеров появится еще один способ исполнить требования по возврату валютной выручки в Россию. Необходимые для этого изменения в законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле» предлагает внести правительство, проект поправок направлен в Госдуму.

Как уточняется в сообщении на сайте Кабмина, теперь обязанность по репатриации предлагается считать исполненной, если российский банк выплатил экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. «Это решение не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта», — поясняют в правительстве.

«Предложенные поправки предусмотрены общенациональным планом по восстановлению экономики и «дорожной картой» трансформации делового климата «Экспорт услуг». Они сделают процедуру валютного контроля менее трудоемкой для бизнеса и облегчат работу компаний, поставляющих товары и услуги на внешние рынки», — говорится в релизе.



Репатриация валютной выручки означает возврат средств, полученных в рамках внешнеторговой сделки. Это требование обеспечивает стабильность внутреннего валютного рынка, препятствует незаконному выводу средств за рубеж и помогает пресечь операции, связанные с отмыванием денег, подчеркивают в Кабмине.

