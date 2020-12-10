Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в партнерстве с Microsoft разработало сервис, позволяющий банкам и другим финансовым организациям получить доступ к обезличенному массиву данных о кредитоспособности заемщиков. Об этом «Коммерсанту» рассказали в бюро. В сервисе собрана информация о 70 млн физлиц и более 2 млн юрлиц. Вся персональная или юридическая информация, по которой можно идентифицировать заемщика, будет обезличена. Клиент будет забирать построенные модели и алгоритмы, информацию, полученную на их основании. Данные продолжат храниться в ОКБ.

Сервис позволит финансовым организациям искать перспективные сегменты рынка с точки зрения новых продуктов и категорий клиентов, поясняют в ОКБ. Также решение позволит лучше понять кредитные риски, улучшить условия продуктов, начать работу с новыми клиентами, о которых нет достаточной информации.

Сервис уже тестируют в ВТБ, Газпромбанке и Банке ДОМ.РФ. По словам банкиров, решение позволяет разрабатывать модели на полном массиве данных, а не на ограниченной статистике, накопленной конкретной кредитной организацией, что существенно повысит точность оценки рисков. Однако использование сервиса вызывает опасения с точки зрения безопасности. Скоринговые модели должны быть понятными, контролируемыми и прозрачными, обеспечить это при внешних моделях затруднительно, отметили в банках.

Наиболее привлекательным такое решение может быть для кредитных организаций, у которых недостаточно собственной статистики, считают эксперты. Интерес к сервису могут проявить крупные и средние банки, активно развивающие новые для них направления, например кредитование МСБ и физлиц.