ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 12 декабря.

Курс доллара понизился на 59,29 копейки, составив 73,1195 рубля (73,7124 рубля на 11 декабря). Курс евро снизился на 35,86 копейки до 88,7744 рубля (89,133 рубля на 11 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:13 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 15 копеек и составил 73,2 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 88,77 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,85—73,42 рубля за доллар и 88,6—88,97 рубля за евро.