Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, говорится в сообщении Кабмина.



«Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения. Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз в течение суток», — сказано в протоколе по итогам совещания, которое 10 декабря провел Мишустин.

Задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин. По результатам совещания в правительстве Минсельхоз должен представить в Кабмин доклад о конкретных решениях по снижению цен на продовольствие с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов.

Также по результатам совещания принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития.

Для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином предстоит подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы. Срок выполнения этой работы — 15 января.

За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Он попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами.