Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился менее чем на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 11 копеек. На 10:11 мск курс доллара вырос на 1 копейку и составил 73,1 рубля, а евро подорожал до 88,8 рубля (плюс 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра на торгах в Азии нефть стоит 50,31 доллара за баррель. По его словам, «рублю от подорожания нефти будет только хорошо». Цель по паре доллар/рубль сохраняется в диапазоне 70—72 рублей, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль сформировала очень сильную поддержку на отметке 73. Пробить ее не удается с начала недели. Не исключено, что сегодня с утра эти попытки увенчаются успехом на дорогой нефти и возобновившемся не очень сильном снижении курса доллара к основным мировым валютам. Однако вряд ли пара сумеет закрепиться ниже 73 и тем более взять курс на следующую сильную поддержку – 70 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.