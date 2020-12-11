Банк стал обладателем главной награды в номинации «За вклад в развитие региона».

Церемония награждения лауреатов прошла 10 декабря в онлайн-режиме. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что вынужденные ограничения никак не отразились на качестве представленных во всех номинациях кейсов. Предварительно на сайтах Ассоциации и Национального банковского журнала было организовано интернет-голосование, но решающее слово осталось за Жюри и Экспертным советом.

Эксперты высоко оценили работу Банка в регионах присутствия. В настоящее время «Кубань Кредит» является крупнейшим самостоятельным банком Краснодарского края и системообразующим банком Южного федерального округа. Филиальная сеть насчитывает более 80 дополнительных офисов, которые действуют в четырех субъектах Российской Федерации – Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея и городе Москве. Его услугами пользуются свыше 34 тысяч юридических лиц и 380 тысяч частных клиентов.

Банк активно занимается кредитованием реального сектора экономики. Неоднократно признавался профессиональным сообществом лучшим региональным банком страны и лидером экономики Кубани.

В 2020 году кредитная организация одной из первых на юге России включилась в мероприятия по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19, которые были инициированы Правительством РФ.

Организаторами ежегодной Национальной банковской премии выступают Ассоциация российских банков и редакция журнала «НБЖ». Премия считается одной из главных наград российской банковской системы, которой отмечают наиболее успешные кредитные учреждения по различным направлениям.