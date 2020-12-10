Количество злостных неплательщиков по кредитам за год увеличилось на 2,1 млн человек и достигло 11,7 млн, пишут «Известия» , ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В базу службы попадают только самые «плохие» долги, собираемые принудительно по решению суда. По долговым обязательствам граждан принудительно взыскано 111,3 млрд рублей, отметили в ФССП. Наиболее часто подвергаются аресту транспортные средства и недвижимость граждан. К 1 ноября наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, количество злостных неплательщиков по кредитам растет из-за ухудшения финансового положения граждан. Более половины заемщиков в зависимости от сегмента кредитования отметили, что их заработок сократился и стало сложнее платить по долговым обязательствам, добавил он. Также сократилось число граждан, которые принципиально отказывались платить по долгам. Сегодня просроченная задолженность по кредитам есть примерно у 8 млн граждан, у многих из них по два – три займа, платежи по части из которых уже просрочены, рассказал Мехтиев.

Каждый пятый должник в портфеле коллекторских агентств вышел на просрочку во время режима самоизоляции, сообщил директор компании «Национальная служба взыскания» Роман Волосников. Он отметил, что сумма задолженности россиян варьируется в зависимости от вида кредитования: в среднем она равна 120 тыс. рублей. По обязательствам, переданным в работу коллекторов в первом размещении, средний платеж составляет от 5 тыс. до 6 тыс. рублей, добавил эксперт.

Сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с долгами граждан, отметил Мехтиев. Рост объема просрочки и количества должников продолжится и может достичь максимума в I квартале следующего года, но резких скачков скорее удастся избежать, так как порядка 80% из воспользовавшихся кредитными каникулами заемщиков, как полагают в ЦБ, возобновят свои платежи. Такой поворот поможет избежать массовых дефолтов, пояснил Мехтиев.