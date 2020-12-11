Согласно данным портала, 66% пользователей, сообщивших о проблеме, не могут войти в систему, 6% не могут совершить платеж со счета, 27% говорят о сбое всех сервисов.
У Тинькофф Банка наблюдаются сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает подобные инциденты в режиме реального времени.
Согласно данным портала, 66% пользователей, сообщивших о проблеме, не могут войти в систему, 6% не могут совершить платеж со счета, 27% говорят о сбое всех сервисов.
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