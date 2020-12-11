Более 40% россиян рассчитывают получать государственную пенсию. При этом 14% планируют обеспечить себя в старости за счет своих накоплений, свидетельствуют результаты социологического опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«В России заметен стабильный рост опрошенных, рассчитывающих обеспечить себя на пенсии за счет собственных накоплений и доходов от имущества. В 2020 году 14% граждан заявили о том, что планируют обеспечить себя в старости за счет своих средств. Но при этом 40% респондентов не задумываются о том, на какие доходы будут жить при достижении пенсионного возраста. Доля респондентов, рассчитывавших на государственную пенсию, сократилось с 56% в 2018 году до 43% в 2020 году», — следует из текста опроса.

По данным исследования, доля жителей Москвы, не задумывающаяся о доходах в старости, ниже чем в целом по стране и составляет 37%. Для москвичей характерны те же основные ожидания по поводу пенсионного обеспечения, как и для остальных граждан России. Они также рассчитывают на собственные накопления и на помощь родственников. Но доля таких москвичей значительно выше, чем в целом по стране.

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября по 5 октября текущего года. В нем приняли участие свыше 6 тыс. россиян в 173 населенных пунктах в возрасте от 15 до 72 лет. Предыдущие волны исследования проводились в декабре 2016 года и сентябре 2018 года.