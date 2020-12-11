Около 1% жителей России называют себя богатыми, показал опрос Фонда общественного мнения (ФОМ).

Еще 64% считают, что они люди со средним достатком. Треть россиян — 33% — относят себя к бедным.

Как рассказали участники опроса, они стали жить бедно главным образом из-за низких зарплат (8% респондентов), роста цен (7%) и выхода на пенсию (тоже 7%).

12% россиян заявили, что начали жить бедно более десяти лет назад.

20% уверены, что их финансовая ситуация не изменится и через три — пять лет.

Больше половины респондентов (52%) заявили, что человек может преодолеть бедность. Еще 40% считают, что у бедных нет возможности улучшить свое материальное положение.