Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Развитие Столица» на уровне «ruB-». Об этом сообщили накануне в агентстве, уточнив, что по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу и способностью его генерации, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления. Агентство отмечает существенный рост объема низкодоходных вложений вследствие размещения значительной части активов в виде остатков на корреспондентском счете и МБК в иностранном банке-контрагенте, что снижает прозрачность существенной части активов банка для рейтингового агентства», — говорится в релизе .

В агентстве напоминают, что «Развитие-Столица» базируется в Москве, специализируется на кредитовании компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, и кредитовании физлиц под залог недвижимости. «Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке… и ограниченной клиентской базы в сегменте кредитования юрлиц и физлиц… Агентство отмечает высокий уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на сфере операций с недвижимостью (на 1 октября 2020 года доля таких ссуд составила более 95% кредитов юрлиц и ИП)», — отмечается в сообщении.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие, способность банка к генерации капитала — как адекватная, что обусловлено высоким уровнем операционной эффективности. Вместе с тем аналитики отмечают, что около половины процентных доходов банка приходится на кредиты юрлицам, имеющим отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с акционерами.

Качество активов, в том числе ссудной задолженности, которая формирует около 36% валовых активов, оценивается как невысокое. На 1 ноября этого года доля ссуд IV и V категорий качества составила 95% портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям и 86% портфеля по физлицам, доля пролонгированной задолженности — порядка 92%. При этом агентство отмечает очень высокий уровень покрытия ссудного портфеля резервами.



В числе прочего в релизе указано, что «Эксперт РА» консервативно оценивает уровень корпоративного управления в банке по причине низкой результативности проводимой кредитной политики, а также его повышенной подверженности регулятивным рискам. Дополнительно негативное влияние оказывают отдельные недостатки в процедурах внутреннего контроля.