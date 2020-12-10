Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Онего» (регистрационный номер 2484, Петрозаводск). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняется, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем к ней в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры регулятора (в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций), а также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж», — отмечает Центробанк.

В «Онего» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Онего» является участником системы страхования вкладов, напоминают в ЦБ. Выплата страховки производится Агентством по страхованию вкладов.