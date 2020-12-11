Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Онего» (регистрационный номер 2484, Петрозаводск) и у банка «ФинТех» (регистрационный номер 3499, Москва), объявила пресс-служба регулятора.



По данным ЦБ, деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Агентство по страхованию вкладов не позднее 25 декабря 2020 года начнет расчеты с вкладчиками банка «Онего» . Банк «ФинТех» работал на базовой лицензии. Кредитная организация не имела права привлекать средства физических лиц во вклады и не включена в систему страхования вкладов.