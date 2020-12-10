Верховный Суд Республики Крым заочно приговорил к 19 годам колонии бывшего председателя совета директоров Джаст Банка, одного из инициаторов продовольственной блокады Крыма Ленура Ислямова, сообщили накануне РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ислямов осужден по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281, части 1 статьи 208 и части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идет, соответственно, о повлекшей к значительному имущественному ущербу диверсии в составе организованной группы, организации незаконного вооруженного формирования, а также о публичных призывах через СМИ к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

«Установлено, что Ислямов в ноябре 2015 года разработал план по подрыву на территории Херсонской области Украины воздушных линий электропередач, передающих электроэнергию в Республику Крым и город Севастополь. Осужденный вместе с членами вооруженного формирования проводил активную вербовку новых членов. Кроме того, Ислямов неоднократно обращался через средства массовой информации с призывами к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», — указали в генпрокуратуре.



Преступная группа, возглавляемая Ислямовым, в ноябре 2015 года подорвала опоры двух линий электропередач, подающих энергию в Крым.