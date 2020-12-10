Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» направила письмо вице-премьеру Александру Новаку, в котором сообщила о рисках повышения тарифной нагрузки для предприятий из-за объединения энергозон России, пишут «Известия». В случае принятия решения об установлении единого тарифа на передачу в регионах, говорится в письме, дополнительная совокупная нагрузка для потребителей Тюменской области (ХМАО, ЯНАО), Алтайского края, Иркутской области, Ростовской области, города Санкт-Петербург за период до 2024 года составит около 3,65 млрд рублей в год. В ассоциации отметили, что в 2024 году дополнительная тарифная нагрузка суммарно может превысить 14 млрд рублей, а последующие годы может продолжить расти.

Ранее с предложением перевести часть регионов России на единый тариф за электроэнергию выступил вице-премьер Юрий Борисов, он направил инициативу президенту Владимиру Путину. Сегодня это рекомендованная мера, предполагается, что она позволит снизить стоимость электроэнергии в регионах, требующих поддержки. По мнению Борисова, в поддержке нуждаются Курганская и Ленинградская области, Республика Алтай, Тува и Калмыкия. Эти регионы могут объединить со смежными. В отстающих субъектах ставка тарифа должна уменьшиться, а в более успешных увеличиться.

По оценкам правительства Санкт-Петербурга, установление единого тарифа может привести к росту ставок на услуги по передаче электроэнергии на территории города. В министерстве промышленности и энергетики Алтайского края сообщили, что в регионе отсутствуют ресурсы для обеспечения выравнивания тарифов на передачу электроэнергии с соседней Республикой Алтай.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что предложенная мера не даст ожидаемых результатов и не повысит инвестиционную привлекательность регионов. Там подчеркнули, что у субъектов со льготными тарифами, таких как Карелия, Дагестан, Бурятия, Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Северная Осетия в указанные годы инвестиционный рейтинг понизился. Безадресное снижение платежей на электроэнергию ликвидирует стимулы к повышению эффективности функционирования энергокомплекса субъектов.

Источник в отрасли сообщил, что предполагаемая мера обеспечит более справедливое распределение тарифной нагрузки среди регионов. Так, например, введение единого тарифа в Республике Алтай и Алтайском крае первому субъекту снизит тариф на электроэнергию на 45%, для второго тариф увеличится на 4%. Единые ставки для Республики Тыва и Иркутской области снизит тариф в Тыве на 85%, а в Иркутской области увеличит на 4%. Если Ленинградская область объединится с Санкт-Петербургом, то ставка может снизиться на 6%, а в столице региона поднимется на 2%. Объединение тарифов в Курганской и Тюменской областях (ХМАО и ЯНАО) снизит тариф у первой на 34%, а у второй он вырастет лишь на 1%. Объединение Калмыкии с Ростовской областью уменьшит ставку в первой на 6,4% и увеличит на 0,4% во второй.