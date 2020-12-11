Сервис SwatchPay теперь доступен для держателей карт Visa банка «Открытие». Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

Сервис позволяет оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch. Его поддерживают шесть моделей из лимитированной коллекции часов Swatch с модулями NFC.



Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SwatchPay на смартфон (доступно для устройств на iOS или Android) и привязать к часам карту Visa банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.