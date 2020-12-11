Таким образом отмечен большой вклад кредитной организации в общественную деятельность и развитие волонтерства в регионе.

Церемония награждения дипломами лауреатов состоялась 9 декабря в краснодарском Зале Боевой Славы и была приурочена ко Дню героев Отечества.

В ходе торжества подчеркивалось, что в 2020 году добровольцы и благотворители стали настоящими героями. Они оказывали неоценимую помощь медикам и лечебным учреждениям, общественным благотворительным организациям, старикам и многодетным семьям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Общественная награда «За благотворительность и добровольчество - Благотворитель Кубани» учреждена в 2007 году Советом при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Дипломами лауреатов поощряют НКО, коммерческие предприятия, индивидуальных предпринимателей, общественные объединения, волонтерские отряды, внесших значительный вклад в развитие благотворительности и добровольчества на Кубани.

В представлении к награждению КБ «Кубань Кредит» говорится, что в течение многих лет Банк принимает активное участие в различных благотворительных программах - «Помощь детям – инвалидам», «Спешите делать добро», «Подарки Деда Мороза», «1 июня - День защиты детей», «Мойдодыр» и других. Сотрудники КБ «Кубань Кредит» с удовольствием становятся волонтерами, помогая детским организациям.

В 2020 году, во время действия карантинных мер, Банк поддерживал медучреждения Краснодарского края и Республики Адыгея, а также оказывал помощь в обеспечении продуктовыми наборами многодетных, приёмных и социально незащищённых семей города Краснодара и Республики Адыгея. Кредитной организацией велась работа по поддержке учреждений культуры и музеев.

В результате, газета «КоммерсантЪ» включила КБ «Кубань Кредит» в число основных региональных благотворителей в период пандемии.