ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ФинТех» (регистрационный номер 3499, Москва), объявила пресс-служба регулятора.

По информации Центробанка, «ФинТех» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, в связи с чем к банку в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры ЦБ, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций», — отмечается в релизе.

В «ФинТех» назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Напомним, банк «ФинТех» до лета этого года работал как банк «ВРБ». Он был основан в конце 2009-го как «дочка» Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ, Vietnam-Russia Joint Venture Bank), учредителями которого, в свою очередь, выступали в равных долях российский ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама. Летом 2013 года вьетнамцы полностью вышли из капитала банка, называвшегося тогда «ВРБ Москва», после чего 100% его долей консолидировали лизинговые структуры группы ВТБ. Двумя годами позже структуры ВТБ вышли из капитала банка. Осенью 2015-го кредитная организация стала коммерческим банком «ВРБ», без слова «Москва» в названии. В 2016 году головной офис банка сменил регистрацию с Москвы на Ярославль, а два года спустя вернулся в столицу.

Банк «ФинТех» работал на базовой лицензии. Кредитная организация не имела права привлекать средства физических лиц во вклады и не включена в систему страхования вкладов.