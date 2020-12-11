Банк ДОМ.РФ уменьшил ставку по всем ипотечным программам для военнослужащих, получающих заработную плату на карту банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Военнослужащие с детьми могут оформить кредит от 4,7%, ипотека на покупку квартиры в новостройке доступна от 5,7%, в рамках стандартной программы для участников накопительно-ипотечной системы (НИС) — от 7,1%. Льготная ставка действует на весь срок кредитования.

Программу «Семейная ипотека для военнослужащих» банк запустил в 2019 году для участников НИС при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

«Льготную военную ипотеку на новостройки» банк начал выдавать в сентябре текущего года, продукт объединяет условия кредитования военнослужащих и льготной ипотеки на новостройки, реализуемой в соответствии с поручением президента России в 2020 году.

Стандартная «Военная ипотека» доступна всем участникам накопительно-ипотечной системы вне зависимости от наличия детей и вида недвижимости, на покупку которой оформляется кредит.

Условия кредитования по программам для военнослужащих отличаются: минимальный первоначальный взнос для стандартной программы и льготной ипотеки на новостройки составляет 15% от стоимости жилья, для военнослужащих с детьми — 20%. Максимальная сумма в рамках стандартной программы — 3,37 млн рублей, по льготной ипотеке на новостройки — 3,84 млн рублей, для семей с детьми — 4,24 млн рублей.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно на сайте финучреждения, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.

