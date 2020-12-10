Чтобы стать участником акции, необходимо в любом из 190 офисов Молдиндконбанка получить или отправить через Юнистрим денежный перевод в сумме не менее 200 евро, 200 долларов, 5000 лей или 20 000 рублей. Всего будет разыграно 60 призов по 1000 лей каждый. Каждые две недели будут определены по 10 победителей. О выигрыше клиенты будут проинформированы с помощью SMS-сообщения.

“Молдова — одно из наших приоритетных направлений, и в преддверии новогодних праздников мы решили сделать приятный подарок её жителям, — сообщил вице-президент системы международных денежных переводов Юнистрим Шерзод Махмудов.— В акции смогут принять участие практически все желающие, поскольку широкая сеть нашего партнёра Кишинев, Бельцы, Кагул, Оргеев, Унгены и другие города страны”.

Чтобы осуществить денежный перевод Юнистрим, необходимо предоставить документ удостоверяющий личность, и выбрать страну отправки перевода. Комиссия — от 0%.

“Популярность Юнистрим среди наших клиентов очень высока, — отмечает Виктор Чиботару, первый заместитель председателя Правления Молдиндконбанка. — Людей привлекают доступные тарифы, выгодные курсы конвертации. Мы же, в свою очередь, обеспечиваем комфортные условия для посетителей наших офисов и, благодаря широкой географии обслуживания, делаем услуги Юнистрим доступными по всей Молдове”.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайтах Юнистрим и Молдиндконбанка .