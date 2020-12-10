📰 За год продукты, которые необходимы для приготовления сельди под шубой, в сумме подорожали на 8%, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют ноябрьские данные Росстата. Больше всего с прошлого года подорожали овощи. Драйверами роста среди ингредиентов для салата стали картофель и морковь, их цена выросла на 29% и 24% соответственно. При этом продукты, которые понадобятся для оливье, суммарно стали дороже на 7%. Кремль и правительство уже обратили внимание на растущие цены на продовольствие, которые невозможно объяснить влиянием пандемии. Ведомства разрабатывают меры для стабилизации ситуации.

📰 Жители российских городов все чаще задумываются о переезде, пишет РБК . Кроме поиска лучшей работы и получения образования, россияне в этом году стали пристальнее обращать внимание на вопрос безопасности, свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ). Так, если в 2016 году только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя четыре года их число выросло до 42%. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% респондентов против 18% в 2016 году.

📰 Снижение курса доллара — основной сценарий зимы, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, тот факт, что вместе с восстановлением мировой экономики возвращается спрос на российское сырье и энергию, а также еще более благоприятная техническая картина по нефти позволяют рассматривать снижение USD/RUB в качестве наиболее вероятного сценария в ближайшие месяцы. Потенциально курс доллара способен провалиться к 69—70 рублей к концу I квартала 2021 года, где рубль может натолкнуться на психологическое сопротивление.

📰 Россияне все чаще задумываются над вопросами здорового питания, большинство из них обращают внимание на маркировки, свидетельствующие об органическом происхождении продуктов или отсутствии в них химических добавок, при этом переплатить за «зеленые» продукты готовы 62% потребителей. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на исследование ЦСП «Платформа». В достоверности указанных на товаре сведений люди не уверены: причиной становятся путаница в терминах, большое количество вариантов маркировки и отсутствие контроля за информацией, представленной производителем. Большинство потребителей хотели бы видеть на продуктах, претендующих на «чистоту» или экологичность, единую маркировку государственного образца.

📰 Владельцы крупных железнодорожных операторов на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова предложили дать им право эксплуатировать локомотивы для перевозки грузов на путях общего пользования — сейчас такое право есть только у монополии, пишет РБК . Это, по их версии, поможет сократить ежегодные затраты РЖД на закупку подвижного состава и снизить, таким образом, дефицит инвестпрограммы монополии. По мнению экспертов, прежде всего необходимо решить давнюю проблему — выделить локомотивную составляющую из тарифа РЖД, чтобы оценить эффективность тех или иных направлений и самого локомотивного бизнеса в целом.