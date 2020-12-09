Компания Google подвела итоги самых быстрорастущих запросов 2020 года. В категории «Как...» первое место занял запрос «как сажать картошку», который обошел по популярности «пособие по безработице». Об этом говорится в публикации компании, посвященной поисковым итогам года.

Семь самых популярных запросов в категории «Как...» во время пандемии:

как сажать картошку;

как сшить маску;

как получить пропуск;

как встать на биржу труда;

как вернуть обоняние;

как получить пособие по безработице;

как получить выплату на ребенка.

В категории «События года» в тройку самых популярных вошли коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию России.

Среди запросов в категории «Что такое...» два первых места занимают коронавирус и пандемия, а на третьем оказался вопрос «что такое Конституция?».

Пользователи Google, которые хотели научиться делать что-либо в домашних условиях, чаще всего спрашивали о рецепте антисептика. Второе место заняло вино из винограда, а третье — запрос, как самому сшить маску.



Пандемия сказалась и на запросах в категории «Что посмотреть в…». В десятке оказались лишь российские города, а первые три места заняли Сочи, Тула и Тверь.

«Этот год подходит к концу. Он научил нас многому — ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше», — подвели итоги в Goolge.