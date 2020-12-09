В рамках расследования хищений средств банка «Город» задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Краснюк и председатель правления Станислав Кулагин, пишет «Коммерсант» . Они считаются организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд рублей. По данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость. Также выяснилось, что сервер банка и кредитные досье заемщиков были уничтожены, чтобы затруднить расследование. По данным источников издания, при задержании, сообразив, что происходит, Кулагин принялся бить об пол свои телефоны, видимо, решив скрыть какую-то хранившуюся в них информацию.

Следователь по особо важным делам Виталий Никитченко, по данным издания, в тот же день допросил экс-банкиров и предъявил им обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. После этого Владимир Краснюк и Станислав Кулагин были отправлены в изолятор.

Правоохранители считают задержанных организаторами криминальной схемы. Ее план был разработан, по данным источников, в июне 2015 года и состоял в том, чтобы безвозмездно передать третьим лицам наиболее ценные кредиты и залоги по ним под видом договоров цессии, а также вывести автомобили и здание банка по договорам купли-продажи. Чтобы придать этим операциям вид законных, организаторы махинаций использовали целую цепочку сделок через подконтрольные им компании. В криминальной схеме были задействованы как сотрудники кредитного учреждения, так и посторонние лица, часть из которых не понимали реального замысла организаторов.

Последним штрихом в подготовке хищений, считают правоохранители, стала смена руководства «Города», проведенная в ноябре 2015 года, которая должна была обезопасить организаторов криминальной схемы. После одобрения кандидатур новых топ-менеджеров ЦБ десятки кредитов и залогов по ним ушли в обмен на бросовые акции, а здание банка и автомобили — новым владельцам. Активы становились объектом сделок неоднократно — это должно было придать их участникам статус добросовестных приобретателей. Также мошенники намеревались в конце концов продать и само кредитное учреждение, но сделать это не сумели.