Они считаются организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд рублей.
В рамках расследования хищений средств банка «Город» задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Краснюк и председатель правления Станислав Кулагин, пишет «Коммерсант». Они считаются организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд рублей. По данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость. Также выяснилось, что сервер банка и кредитные досье заемщиков были уничтожены, чтобы затруднить расследование. По данным источников издания, при задержании, сообразив, что происходит, Кулагин принялся бить об пол свои телефоны, видимо, решив скрыть какую-то хранившуюся в них информацию.
Следователь по особо важным делам Виталий Никитченко, по данным издания, в тот же день допросил экс-банкиров и предъявил им обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. После этого Владимир Краснюк и Станислав Кулагин были отправлены в изолятор.
Правоохранители считают задержанных организаторами криминальной схемы. Ее план был разработан, по данным источников, в июне 2015 года и состоял в том, чтобы безвозмездно передать третьим лицам наиболее ценные кредиты и залоги по ним под видом договоров цессии, а также вывести автомобили и здание банка по договорам купли-продажи. Чтобы придать этим операциям вид законных, организаторы махинаций использовали целую цепочку сделок через подконтрольные им компании. В криминальной схеме были задействованы как сотрудники кредитного учреждения, так и посторонние лица, часть из которых не понимали реального замысла организаторов.
Последним штрихом в подготовке хищений, считают правоохранители, стала смена руководства «Города», проведенная в ноябре 2015 года, которая должна была обезопасить организаторов криминальной схемы. После одобрения кандидатур новых топ-менеджеров ЦБ десятки кредитов и залогов по ним ушли в обмен на бросовые акции, а здание банка и автомобили — новым владельцам. Активы становились объектом сделок неоднократно — это должно было придать их участникам статус добросовестных приобретателей. Также мошенники намеревались в конце концов продать и само кредитное учреждение, но сделать это не сумели.
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