Всероссийский союз страховщиков (ВСС) презентовал результаты исследования угонозащищенности 10 популярных моделей автомобилей, проведенного Центром исследований автомобилей и транспортных систем по заказу союза.

«Около 10—12 млрд рублей в год составляют совокупные убытки страховщиков по риску «угон» в России, — сообщил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Михаил Порватов. — Угнанный автомобиль — это сплошной криминал на колесах, потому что используется для совершения преступлений. Кроме того, источник финансирования криминала, потому что доход от продажи угнанных автомобилей идет в том числе на угон новых авто».

Рейтинг угонозащищенности ВСС составляет уже второй раз, первый был обнародован в 2019 году. В нынешнем году исследованию подверглись 10 моделей наиболее популярных автомобилей: Hyndai Solaris, Skoda Kodiaq, Mazda 6, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Polo, Hyndai Tucson, Infiniti QX 50, Lexus LX, Mitsubishi Outlander. Эксперты Центра исследований автомобилей и транспортных систем тестировали двери кузова, капот, крышка багажника, остекление кузова, штатную сигнализацию, штатный иммобилайзер, блокиратор рулевого вала, защищенность автомобиля от изменения идентификационных номеров и от несанкционированного изготовления дубликата ключа. По итогам тестирования угонозащищенности в первую тройку вошли Mercedes-Benz GLE, Mazda 6, Infiniti QX 50, минимальное количество баллов набрали Hyndai Tucson, Hyndai Solaris и Mitsubishi Outlander.

«На наш взгляд, исследование очень важно и полезно для граждан, которые получают информацию о целесообразности дополнительной защиты для своего транспортного средства от угона. А также для автопроизводителей, которые получают независимый сторонний взгляд на угонозащищенность авто и рекомендации по повышению его защиты. И для страховых компаний, как дополнительный критерий определения тарифов каско», — отметил Михаил Порватов.

По словам вице-президента ВСС Евгения Уфимцева, ВСС планирует продолжать исследование угонозащищенности автомобилей и намерен увеличивать количество автомобилей, который пройдут тестирование. «Не секрет, когда начинается массовый угон каких-то автомобилей, вызванный не только их востребованностью, но и слабой защищенностью, цена на страховку существенно увеличивается и становится проблемой для потребителя, — говорит он. — Сейчас на рынке общая тенденция снижение средней страховой премии, поэтому конечно мы настроены на то, чтобы вместе с производителями делать автомобили более защищенными и соответственно стоимость автокаско более дешевой».

По информации ВСС, подобные рейтинги составляются в ряде западных стран, однако, для России они оказываются неверны: характер угонов в разных странах имеет свою специфику, поэтому разные защитные функции автомобилей на разных рынках работают с разной эффективностью. Таким образом, де-факто методика ВСС учитывает специфику российского криминального рынка.