К потенциальным банкротам, которые могут избавиться от долгов во внесудебном порядке, сейчас можно отнести 2,9 млн человек.
Лишь по каждому четвертому заявлению на упрощенное банкротство начата процедура внесудебного урегулирования долгов, пишут «Известия». Это следует из данных проекта «Федресурс». Так, с 1 сентября по 8 декабря этого года в МФЦ обратились 5313 человек, желающих оформить внесудебное банкротство. Из них процедуру начали только по 1387 заявлениям, 3926 обращений забраковали и вернули заявителям. В целом с момента запуска нового правового института избавления от долгов доля одобренных решений составила 26%, возвратов — 74%, рассказали в «Федресурсе».
Отказы связаны с тем, что обращения подают люди, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства, объяснили в Минэкономразвития. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования. Больше всего заявлений приходит из Москвы и Санкт-Петербурга, добавили там. Одно из главных условий для списания долгов — оконченное исполнительное производство — требует времени, пояснили в ведомстве. Сейчас идет информационная кампания вместе с представителями регионов и МФЦ, в рамках которой гражданам рассказывают о деталях новой процедуры, добавили в министерстве.
К потенциальным банкротам, которые могут избавиться от долгов во внесудебном порядке, сейчас можно отнести 2,9 млн человек, у которых есть задолженность более 90 дней на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщил генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Общая сумма таких обязательств с процентами составляет 595 млрд рублей. Претендентов на стандартную схему избавления от долгов через арбитражный суд — около 1,12 млн человек, они больше трех месяцев не платят по кредитам на сумму больше 500 тыс. рублей, суммарный долг с учетом процентов составляет 1,5 трлн рублей, отметил Александрович.
По словам экспертов, граждане еще не разобрались в тонкостях нового механизма, об этом свидетельствует доля отказов, которые в основном связаны с неправильным заполнением документов и отсутствием оконченного исполнительного производства в ФССП. С другой стороны, слабый спрос еще обусловлен требованиями, из-за которых отсеивается большинство потенциальных банкротов, также важно отсутствие новых возбужденных разбирательств. Вряд ли стоит ждать всплеска внесудебного банкротства граждан, считают эксперты.
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