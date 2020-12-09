Объем торговли товарами в 2020 году вследствие пандемии коронавируса может снизиться в мире на 5,6%, а объем торговли услугами — на 15,4%. С таким прогнозом выступила в среду в Женеве Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Согласно последним прогнозам ЮНКТАД, объем мировой торговли товарами в 2020 году может снизиться на 5,6% по сравнению с 2019 годом. Это будет самое большое сокращение с 2009 года, когда спад составил 22%», — указывают эксперты, подчеркивая, что «этот прогноз — значительно более оптимистичный, чем ожидалось несколько недель назад», когда прогнозировалось падение на 9%.

Как считают авторы прогноза, содержащегося в статистическом справочнике ЮНКТАД на 2020 год, снижение объема торговли услугами может составить в текущем году 15,4%. Подчеркивается, что это самый большой спад в этом секторе со времени начала публикации ЮНКТАД в 1990 году статистики по торговле услугами. В 2009 году, в период глобального финансового кризиса, торговля услугами снизилась на 9,5%.

По словам экспертов, «пандемия коронавируса изменила привычный бизнес в 2020 году, повысив спрос на актуальные данные об экономических последствиях COVID-19, а также повлияв на статистическое моделирование».