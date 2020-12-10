Власти прорабатывают различные варианты, которые позволят продлить программу продажи туров с кешбэком, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме «Открытый Крым».

«Кешбэк себя эффективно показал, в том числе на Крымском полуострове, и мы прорабатываем разные варианты, которые позволят опять же продлить эту программу <…> [с учетом] наработанного опыта», — сказал он.

Первый этап продажи туров с кешбэком прошел в период с 21 по 28 августа, приобретенные в этот период поездки должны состояться до конца 2020 года. Затем продажа путешествий по России с кешбэком возобновилась 15 октября 2020 года и продлилась до 5 декабря включительно. Поездка в рамках акции должна завершиться не позднее 23:59 10 января 2021 года. Размер возврата составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.