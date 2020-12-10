Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ уменьшился в ноябре, сообщает ЦБ в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как уточняется, в среднем за ноябрьский период усреднения обязательных резервов величина структурного профицита ликвидности снизилась по сравнению с октябрьским периодом усреднения на 0,5 трлн рублей и составила те же 0,5 трлн. На начало ноября по сравнению с началом предыдущего месяца его величина снизилась на 0,4 трлн рублей, до 0,3 трлн.

«В ноябре структурный профицит ликвидности снизился на фоне оттока средств за счет размещения ОФЗ и уплаты налогов», — поясняет регулятор.

В числе прочего отмечается, что поступление средств в форме бюджетных расходов и операций Федерального казначейства по размещению временно свободных бюджетных средств не в полной мере компенсировало отток ликвидности из банковского сектора по бюджетному каналу. Расходы бюджета в ноябре продолжили расти по сравнению с предыдущим годом. Однако Федеральное казначейство лишь незначительно увеличило размещение средств в банковском секторе — менее чем на 0,2 трлн рублей. В результате объем остатков на счетах федерального бюджета в Банке России увеличился.

Отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении впервые с января сменился небольшим притоком в результате их возврата в банки, обратил внимание регулятор. «Накопленные запасы наличных денег способствуют более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости. При этом по мере дальнейшего возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно приблизится к уровням до пандемии, однако этот процесс может быть существенно растянут во времени», — говорится в материале.

В ноябре Банк России увеличил максимальный объем предоставления средств на аукционе РЕПО на срок один месяц с 1 трлн до 1,5 трлн рублей, чтобы кредитные организации могли компенсировать текущие дисбалансы распределения ликвидности. Банки привлекли 1,2 трлн рублей с помощью этих операций. В декабре спрос банков снизился и составил 0,8 трлн рублей. Кроме того, на фоне снижения в ноябре уровня профицита ликвидности в банковском секторе вложения банков в купонные облигации Банка России уменьшились на 0,1 трлн рублей, до 0,6 трлн.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 1—1,4 трлн рублей. Данный прогноз, как и ранее, предполагает полное исполнение всех запланированных бюджетных расходов Минфина России, то есть рост расходов бюджета в декабре.

В прогнозе ликвидности на 2020 год также сохранена предпосылка того, что прирост спроса на наличные деньги в декабре может оказаться меньше, чем в предыдущие годы. Основной рост эмиссии в этот период обычно связан с тем, что банки увеличивают запасы наличных денег для пополнения касс и банкоматов в новогодние праздники. В этом году сформированные в течение года запасы наличных денег в обращении могут снизить потребности населения в снятии дополнительных средств в этот период. В случае если кассы и банкоматы будут пополняться так же, как в предыдущие годы, отток ликвидности может оказаться выше, а профицит, соответственно, ниже прогноза. Однако указанный фактор будет носить краткосрочный характер — уже в первые дни января эти средства вновь вернутся в банки.

Кроме того, одной из предпосылок прогноза является предположение о равномерном выполнении банками усреднения обязательных резервов. Это означает, что ожидаемый на конец года остаток на корсчетах банков в ЦБ будет близок к 2,6 трлн рублей.



«В дальнейшем возможно снижение профицита ликвидности. Так, к концу 2021 года уровень профицита может составить 0,6—1,3 трлн рублей», — заключает ЦБ.

