Введенный в России налоговый режим для самозанятых подходит для легализации широкого круга неформальных предпринимателей, но для повышения его привлекательности нужно продумать дополнительные стимулы для налогоплательщиков, пишет РБК . К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по результатам мониторинга нового режима. Вопреки опасениям, что «самый льготный налоговый режим» будут использовать для ухода от налогов, массовых злоупотреблений пока не наблюдается. Однако такой риск существует, режим предлагает выгодные ставки налогообложения, следует из отчета аудиторов.

Темпы роста вновь зарегистрированных самозанятых ежедневно растут и сейчас составляют более 5 тыс. новых пользователей в сутки, отмечает ФНС. Но, по прогнозу СП, прирост будет снижаться, поскольку потенциал расширения границ эксперимента будет исчерпан — новый налоговый режим уже ввели все регионы. По мнению аудиторов, понадобятся дополнительные стимулы, чтобы легализовать больше теневых доходов.

Так, СП предложила индексировать планку доходов самозанятых. Для этого нужно ввести специальный коэффициент-дефлятор. Мера позволила бы учитывать инфляцию и расширить круг потенциальных самозанятых. ФНС поддержала эти выводы и предложения, отмечает СП.

Сравнив заявленные доходы граждан в качестве ИП и после перехода в статус самозанятых, ведомство выявило негативную тенденцию снижения выручки: заявленный доход ИП, перешедших в самозанятые с упрощенной системы налогообложения (УСН), упал на 19%, а сумма налогов — в 1,6 раза; суммы налогов от самозанятых, которые ранее являлись ИП на режиме единого налога на вмененный доход (ЕНВД), упали в семь раз. Нужно дополнительно изучить, не связано ли падение доходов с тем, что после перехода в статус самозанятых бывшие ИП их занижают, чтобы платить меньше налога, указала Счетная палата.

ФНС фиксирует попытки злоупотребления налоговым режимом — в частности, легализации «конвертной» схемы оплаты труда. Так, выявлены компании, которые перечисляют деньги самозанятым, которые раньше нигде официально не работали или работали в различных несвязанных компаниях. В отличие от ИП «в случае с самозанятыми ФНС видит все операции в режиме онлайн», подчеркивает налоговая служба. Привлечь бывшего сотрудника в качестве самозанятого можно только спустя два года после увольнения. Налоговая служба анализирует все организации, привлекающие самозанятых, и автоматически выявляет признаки подмены трудовых отношений. Нарушителям доначисляют НДФЛ, штрафы и пени.