Саммит ЕС принял политическое решение о продлении на шесть месяцев санкций Евросоюза против России. Об этом написал в четверг глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter, передает ТАСС.

«Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении России», — написал он.



Как ранее сообщил журналистам европейский источник, решение о продлении экономических санкций против России на нынешнем саммите принималось без обсуждения. Теперь его должен формально утвердить Совет ЕС.