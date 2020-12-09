Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара снижался на 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — на 11. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,81 рубля (минус 5 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,23 рубля (минус 2 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром на торгах в Азии нефть находится в небольшом плюсе, техническая картина по рублю благоприятная. По его словам, вчерашнее ослабление можно рассматривать как коррекционное движение. Сохраняется высокая вероятность снижения пары доллар/рубль ниже 73 рублей за доллар к выходным, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль вчера вновь не смогла протестировать на прочность отметку 73 и вечером уходила даже выше 74. Похоже, что силы рублевых «быков» иссякли и рубль может отреагировать довольно существенным снижением на любой негатив. По-прежнему ждем движения пары доллар/рубль в район 75», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.