Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Евроазиатского Инвестиционного Банка стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Расчеты начнутся 15 декабря. РСХБ будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам Евроазиатского Инвестиционного Банка в течение как минимум года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 14 декабря на сайте АСВ и 15 декабря в газете «Московский комсомолец».

Согласно реестру обязательств Евроазиатского Инвестиционного Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 884 млн рублей могут обратиться порядка 1,4 тыс. вкладчиков, в том числе 274 юридических лица с требованиями на сумму 82,6 млн (273 малых предприятия, которым причитается 81,2 млн, и одна некоммерческая организация с суммой требований 1,4 млн рублей).



Лицензия у Евроазиатского Инвестиционного Банка была отозвана 4 декабря этого года.