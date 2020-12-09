На празднование приближающегося Нового года россияне планируют потратить в среднем по 25 тыс. рублей, пишет РБК , ссылаясь на исследование «Новый год и Рождество — 2021» компании «Делойт и Туш СНГ». Это примерно на 28% больше, чем россияне планировали потратить на прошлый Новый год (19,3 тыс. рублей). По сравнению с реальными, а не запланированными тратами большого роста новогодних расходов эксперты не ожидают. Планируемое увеличение расходов составит менее 2%.

Мужчины более эффективно планируют свой бюджет: 49% из них удается придерживаться намеченных трат, в то время как женщины более склонны к спонтанным расходам — только 39% из них удается придерживаться бюджета, отмечается в исследовании.

По сравнению с прошлым годом россияне планируют сократить расходы на подарки — с 10,98 тыс. рублей до чуть более 10 тыс. рублей, увеличив в то же время траты на новогодний стол — с 10,08 тыс. до 11,04 тыс. рублей. В результате доля подарков в бюджете сократится с 45 до 40%, а доля угощений вырастет с 41 до 44%. Оставшиеся деньги россияне планируют потратить на развлечения.

В подарок на Новый год 58% россиян хотят получить деньги, однако сами дарить наличные, как правило, не собираются (такой подарок готовят только 27% респондентов). В топе желаемых подарков ноутбуки — хотят получить 20%, планируют подарить 4%; смартфоны — 25 и 9% соответственно; прочие «умные» аксессуары — 31 и 18%; небольшая бытовая техника — 22 и 16%; книги — 17 и 13%; путешествие — 22 и 3%. Кухонные принадлежности готовят в подарок 25%, хотят получить только 19%, косметику с парфюмерией (46 и 36% соответственно).