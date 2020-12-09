Доля заемщиков моложе 30 лет в микрофинансовом сегменте в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,7 п. п. и составила 34%, став самой многочисленной. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля заемщиков в диапазоне 30—39 лет за год также немного выросла (+1,3 п. п.), во всех возрастных группах граждан старше 40 лет — снизилась. Карантинные мероприятия весны, связанные с пандемией, не были причиной тенденции по «омоложению» заемщиков МФО, но ускорили этот процесс.

Самое высокое среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) отмечено у заемщиков Кемеровской области (520 баллов), Республики Карелия (517), Челябинской области (516), Республики Алтай (513), а также Белгородской области (512). Самый низкий ПКР зафиксирован у заемщиков Рязанской (491), Московской (493) и Калининградской (493) областей, а также Республики Адыгея (494), Санкт-Петербурга (494) и Москвы (495).