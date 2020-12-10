Почти 290 тыс. россиян стали жертвами кибермошенников за девять месяцев текущего года, ущерб составил 68 млрд рублей, заявил начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Владимир Зуб.

«Только за девять месяцев текущего года, по нашей статистике, у нас 287 тысяч пострадавших граждан, это наши с вами граждане, граждане нашей страны, пострадавшие от IT-преступлений, ущерб которым причинен свыше 68 миллиардов рублей. Размах ошеломляющий, так скажем», — заявил он на XI Международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий Antifraud Russia'2020.

Зуб обратил внимание на основную проблему в борьбе с такими преступлениями, и она не в возбуждении или расследовании уголовных дел, а в оперативности получения той или иной информации, необходимой для следствия.

«При расследовании уголовных дел мы всегда сталкиваемся с двумя следами, это так называемый технический след: именно кто звонил, откуда звонил, при помощи чего звонил. И материальный след — это куда ушли деньги потерпевшего. И в обоих направлениях мы всегда сталкиваемся с одной и той же проблемой — это оперативность получения информации, как из учреждений кредитно-финансовой сферы, где наши запросы бывает так, что месяцами остаются без ответа, а при получении ответа мы не получаем какой-либо важной информации. Но еще более тяжело обстоят дела с операторами связи», — рассказал он.

В прошлом году, по информации МВД, было зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.