Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев намерен предложить главе Центробанка Эльвире Набиуллиной два варианта решения проблемы пенсионеров, срок действия банковских карт которых истек и которые на фоне пандемии лишены возможности продлить их действие. С такой инициативой Медведев выступил в ходе онлайн-приема граждан.

По его словам, одним из таких вариантов является автоматическое продление срока действия карт, вторым — дистанционная подача заявлений на их переоформление. «После нашего онлайн-приема я позвоню Эльвире Сахипзадовне [Набиуллиной, главе ЦБ], чтобы ЦБ включился», — сказал Медведев.

По его словам, можно обратиться в ЦБ с просьбой продлить срок действия карт еще раз. «Не уверен, что Центральный банк в этом смысле легко примет решение, потому что это чревато другими проблемами. Можно было бы предложить переоформление карт, на которые осуществляется выплата пенсии, <…> [чтобы их] потом бесплатно доставляли пенсионерам на дом», — пояснил Медведев.

Этой темой вполне могли бы заняться и сами коммерческие банки, так как в этом состоит их социальная миссия, считает замглавы Совбеза. «А помочь им в этом деле могли бы наши волонтеры», — добавил он, уточнив, что партийные добровольцы могли бы приезжать к людям, нуждающимся в такой помощи, со своими компьютерами или же помогать заполнять все необходимые формы с техники самого пенсионера.

«Для этого нужно принять ряд нормативных решений, чтобы можно было дистанционно это делать. В этом случае можно было бы пенсионеру не выходя из дома все заполнить. Нашей партии можно было бы этим вопросом заняться», — заключил Медведев.