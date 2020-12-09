РГС Банк расширяет возможности для пополнения счетов и погашения кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели карт «Мир», Mastercard и Visa РГС Банка могут без комиссии вносить наличные через банкоматы Альфа-Банка с функцией cash-in.

Лимиты в 120 тыс. рублей за одну операцию и 500 тыс. рублей в день позволят держателям карт РГС Банка вносить средства для пополнения вкладов и счетов, пополнять карты с целью дальнейшего проведения платежей по кредитам.

Общая партнерская сеть РГС Банка насчитывает более 93,5 тыс. банкоматов по всей России. Услуга бесплатного снятия и пополнения доступна в банкоматах «Открытия», ВТБ и Альфа-Банка, бесплатного снятия — в устройствах СберБанка.