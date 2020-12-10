Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Кабмина.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках. Можно будет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов. И больше не придется тратить время на сбор справок или выписок из реестров», — заявил Мишустин.

По его словам, особое внимание будет уделено защите персональных данных. «Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан. И только с их согласия», подчеркнул глава Кабмина.